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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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10 نصائح لحماية نفسك من نزلات البرد فى الخريف و تغيرات الجو

10 نصائح لحماية نفسك
10 نصائح لحماية نفسك من نزلات البرد فى الخريف و تغيرات الجو

تنتشر نزلات البرد بين الأشخاص خلال تغيرات الجو وتغير الفصول، لذلك نقدم عشر نصائح لحماية نفسك من نزلات البرد خلال فصل الخريف ومع تغيرات الجو:

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10 نصائح لحماية نفسك من نزلات البرد فى الخريف و تغيرات الجو

غسل اليدين: اغسل يديك بانتظام باستخدام الماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. يعتبر غسل اليدين أحد أهم الإجراءات لمنع انتقال الجراثيم والفيروسات.

استخدام المعقمات اليدوية: في حالة عدم وجود ماء وصابون، يمكن استخدام معقم اليدين القائم على الكحول لتنظيف اليدين وقتل الجراثيم.

تجنب لمس الوجه: حاول تجنب لمس وجهك قدر الإمكان، خاصة الأنف والعينين والفم، حيث يمكن للفيروسات أن تدخل جسمك من خلال هذه المناطق.

ارتداء الكمامة: ارتدِ الكمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو عند التواجد بالقرب من أشخاص آخرين، وخاصة إذا كنت تعاني من أعراض تنفسية.

تقوية الجهاز المناعي: حافظ على نظام غذائي متوازن ومتنوع يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات والألياف. كما يُنصح بممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم.

التهوية المنزلية: قم بتهوية المنزل بانتظام عن طريق فتح النوافذ للحصول على تدفق جيد للهواء النقي.

تجنب الاحتكاك المباشر: حاول تجنب الاحتكاك المباشر مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض نزلات البرد، مثل العطس والسعال.

تجنب التجمعات الكبيرة: حاول تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات الكبيرة، حيث يمكن أن يكون انتقال الأمراض أكثر شيوعًا في هذه الأماكن.

الحفاظ على الترطيب: قم بترطيب الجسم بشكل جيد من خلال شرب السوائل بانتظام، مثل الماء والشاي الدافئ، واستخدم مرطبات الجلد للحفاظ على ترطيب البشرة.

الحصول على لقاح الإنفلونزا: ينصح بأخذ لقاح الإنفلونزا السنوي، حيث يحميك من سلالات محددة من الفيروسات التي تسبب الأنفلونزا.

من الأهمية بمكان أن تتبع إرشادات السلامة والصحة الصادرة عن الجهات الصحية المحلية والوطنية في مجتمعك للحصول على توجيهات محدثة بشأن الوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية الأخرى.

نزلات البرد عشر نصائح لحماية نفسك من نزلات البرد فصل الخريف 10 نصائح لحماية نفسك من نزلات البرد فى الخريف و تغيرات الجو ​​​​​​​health

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