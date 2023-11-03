نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات قوية للتخلص من البلغم.. نوع من الخضروات يعالج نزلات البرد سريعا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

العلاجات المنزلية للبلغم، مثل عصير الليمون والعسل، وشراب الزنجبيل مع القرفة، أو شاي النعناع، ​​تحتوي بشكل طبيعي على مواد ذات تأثير فعال ومضاد للالتهابات ومطهر ومضاد للأكسدة، تساعد على التخلص من الإفرازات الموجودة في الشعب الهوائية وتقوي جهاز المناعة.

البقدونس هو نبات طبي يحتوي على العديد من الفوائد بسبب خصائصه المدرة للبول، ومضادات الأكسدة، والمضادة للبكتيريا، ومضادة لمرض السكر، والمناعة، والسامة للخلايا، وحماية الكلى. كل هذه الخصائص ترجع إلى مركبات الفلافونويد الموجودة في البقدونس والتي تسمى الميريستيسين والأبيجينين، بالإضافة إلى الأبيول والألفا بينين وبيتا بينين وفيتامين C والكاروتينات.

القرع غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، علاوة على ذلك، فإن محتواه المنخفض من السعرات الحرارية يجعله طعامًا مناسبًا لخسارة الوزن .

يمكن أن يكون الكافيين جزءًا من النظام الغذائي الصحي لمعظم الناس، ومع ذلك، فإن الكثير منها قد يشكل خطرا على صحتك.

وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب ألا يستهلك البالغون أكثر من 400 ملليجرام من الكافيين يوميا، ويصل هذا إلى حوالي أربعة أو خمسة فناجين من القهوة.