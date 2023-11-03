انتبه .. هذه الأعراض تشير لتناولك كمية كبيرة من الكافيين

يمكن أن يكون الكافيين جزءًا من النظام الغذائي الصحي لمعظم الناس، ومع ذلك، فإن الكثير منها قد يشكل خطرا على صحتك.

وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب ألا يستهلك البالغون أكثر من 400 ملليجرام من الكافيين يوميا، ويصل هذا إلى حوالي أربعة أو خمسة فناجين من القهوة.

ليس لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إرشادات رسمية بشأن تناول الكافيين لدى الأطفال والمراهقين، لكن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصي المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عامًا) بالحد من تناولهم إلى 100 ملغ يوميًا، وأن يتجنب الأطفال دون سن 12 عامًا تناول الكافيين تمامًا.

أعراض كثرة الكافيين

عندما يتجاوز تناول الكافيين كمية صحية، فقد يؤدي ذلك إلى آثار جانبية. تشمل أعراض الإفراط في تناول الكافيين ما يلي:

صداع

قلق

مشكلة في النوم

التهيج

زيادة ضربات القلب

زيادة العطش

كثرة التبول

ألم الصدر