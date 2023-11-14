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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل للقضاء على الحموضة

حيل للقضاء على الحموضة
حيل للقضاء على الحموضة

تعد الحموضة من المشكلات المنتشرة بشكل واسع وكبير في مختلف أنحاء العالم وتصيب الرجال والنساء والأطفال أحيانا، إليك بعض الحيل التي يمكن أن تساعد في التخفيف من الحموضة المعديّة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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حيل للقضاء على الحموضة

تجنب الأطعمة المهيجة لحموضة المعدة: قد تزيد بعض الأطعمة والمشروبات من حموضة المعدة، مثل الأطعمة الحارة، والشوكولاتة، والقهوة، والكحول. حاول تجنب هذه الأطعمة أو تقليل استهلاكها.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: قد تشعر بالحموضة المعديّة عندما تأكل وجبات كبيرة، جرب تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدلاً من وجبات كبيرة.

تجنب الأكل قبل النوم: حاول تجنب تناول الطعام قبل النوم بفترة كافية للهضم، حيث أن الاستلقاء بعد الأكل يزيد من احتمالية ارتداد حمض المعدة إلى المريء.

الابتعاد عن التوابل: قد تزيد التوابل القوية من حموضة المعدة. جرب تجنب التوابل القوية مثل الثوم والبصل والفلفل الحار.

شرب الماء: تناول كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد في تخفيف الحموضة المعديّة وتخفيف الأعراض.

رفع الرأس أثناء النوم: إذا كنت تعاني من حموضة المعدة في الليل، جرب رفع رأسك قليلاً باستخدام وسادة مرتفعة أو قم برفع جانب السرير قليلاً. هذا يمكن أن يساعد على منع ارتداد حمض المعدة إلى المريء.

استخدام الأدوية المضادة للحموضة: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري استخدام أدوية مضادة للحموضة لتخفيف الأعراض. يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من الأدوية.

مع ذلك، إذا كنت تعاني من حموضة معديّة مستمرة أو شديدة، فمن المهم استشارة طبيبك لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.

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