كاميرا 108 ميجا بكسل وتصميم أنيق.. هواوي تفاجئ جمهورها بإمكانات Honor X50i

أطلقت شركة هواوي الصينية رسميًا هاتف +Honor X50i المميز والمخصص للفئة المتوسطة حيث يضم الهاتف عددًا من الإمكانات والمواصفات القياسية مع بطارية كبيرة وكاميرا فائقة الدقة إلى جانب معالج قوي.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف هواوي +Honor X50i جاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة بجودة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف هواوي +Honor X50i كاميرا أساسية بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف هواوي +Honor X50i بمعالج من نوع Dimension 6080 مقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 و 512 جيجابايت، ويأتي الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 7.2،ونظام تشغيل Android 13.

ويحتوي هاتف هواوي +Honor X50i ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، ويدعم الهاتف شحنًا بسيطًا نسبيًا بقدرة 33 وات، ووزن 166 جرامًا فقط، مما يجعله أحد أخف الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في عام 2023.

ويتوفر هاتف هواوي +Honor X50i بألوان الذهبي الفاتح والأزرق الفاتح والأسود والأخضر وسعر 220 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256 جيجابايت و245 دولارًا لنسخة 512 جيجابايت في الأسواق العالمية.