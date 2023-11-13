البيت الأبيض يصدم الأمريكيين بشأن رهائن واشنطن المحتجزين لدى حماس

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الإثنين، فيما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة، ومن بينهم تسعة مواطنين أمريكيين، لا أستطيع أن أنظر في أعينكم وأخبركم كم من هؤلاء الرهائن ما زالوا على قيد الحياة.

جاءت تصريحات سوليفان، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن الاحتلال طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50.

وقال أبو عبيدة، في بيان: "الهدنة للإفراج عن عدد من المحتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق نار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل”.

وأضاف: "أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية”.

وتابع: "الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها”.