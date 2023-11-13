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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن دور الأزهر الشريف.. فداء الشندويلي يكشف صعوبات كتابة فيلمه المنبر.. خاص

فداء الشندويلى
فداء الشندويلى

كشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل والصعوبات التى واجهته فى فيلمه الجديد الذي يحمل اسم المنبر والذى يقوم ببطولته أحمد حاتم وإخراج أحمد عبد العال.

وقال فداء الشندويلى فى تصريح لصدى البلد: هناك مرحلتين مر بهما الفيلم الأولى الفنية والثانية العلمية، الفنية كانت بالنسبة لى تحدى كبير أن أدمج الأحداث التى تدور فى الحاضر مع الأحداث التى تدور قديما والتى نعود بها عن طريق "الفلاش باك"، وهذا الجانب كنت أخشى ان لا يكون مفهوما بالنسبة للشيوخ الذين تولى مراجعة الفيلم، ولكن فوجئت بتفهمهم للعمل بشكل كبير، وفى نفس الوقت التحدى العملى وجدت أن المادة كبيرة جدا لا يتحملها فيلم مدته ساعة ونصف تقريبا، وخاصة أن ثلث هذا الزمن فقط يتحمل الجانب التاريخى للفيلم والباقى أحداث معاصرة، ولذلك كان يجب اختيار أهم الأحداث التاريخية وكيف تقديمه، وأرى أن تجربتى مع هذا الفيلم من أصعب التجارب التى مررت بها، ولكن أعشق فكرة تحدى النفس حيث كنت أول من قدم السوب أوبرا فى الوطن العربى من خلال مسلسل "زى الورد" ليوسف الشريف، ودائما ما يتصادف أن أتولى أعمالا تقدم للمرة الأولى فى الوطن العربى، والتحدى لان هذه الأعمال لم يكن لها سابقة من قبل، مثلما قدمت أول ست كوم من خلال مسلسل "ديدى ودولى" للفنانة هالة صدقى ومعالى زايد.

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فداء الشندويلى

وأضاف فداء الشندويلى: “المنبر هو أول عمل يبرز دور الأزهر الشريف الوطنى والدينى وهو ما يظهر من خلال الأحداث التى تقدم بالعمل.

يخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم “المنبر” وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

المؤلف فداء الشندويلى فداء الشندويلى احمد حاتم فيلم المنبر أعمال فداء الشندويلى

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