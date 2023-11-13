عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم الإسكندرية: يجب تفعيل مجموعات الدعم وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد

بحث الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مع مديري مدارس إدارة وسط التعليمية بكلية النصر للبنات، تفعيل مجموعات الدعم والأنشطة المدرسية والتربوية والتواصل الجيد مع أولياء الأمور، وذلك بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ورحاب جابر ومديري المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام ( رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات) والتعليم الفني بنوعياته (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج).

وأكّد مدير المديرية ضرورة تفعيل مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية وغلق بوابات المدرسة والتزام المعلمين بالإشراف اليومي.

وأوضح وكيل الوزارة أهمية العمل بروح الفريق وإعداد قادة جدد لخلق كوادر جديدة، وحُسن التواصل مع أولياء الأمور وتحديد ميعاد لمقابلتهم لإعادة جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع.

وأشار إلى أهمية تفعيل يوم النشاط وممارسة كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية ، مُشيرًا إلى أهمية دور المتابعة وتقويم الأداء في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.


ومن ناحية أخرى وعلى هامش الاجتماع شَهِد ( أبوزيد ) عروضًـا وطنية فنية وموسيقية متميزة واستعراضات عسكرية أداها طلاب وطالبات مدرسة كلية النصر للبنات على أنغام أغنيات ( أبويا وصاني ، تحيا مصر ، باسم الله الله أكبر ) ، وتزيّن الطلاب والطالبات بألوان علم مصر وبملابس قواتنا المسلحة والصاعقة المصرية .

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة سير العملية التعليمية والتواصل مع مديري المدارس لنقل وتبادل الخبرات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

ترشيحاتنا

محمد صلاح ولا مين.. ريال مدريد يستعد لخطف نجم ليفربول

سحب الرئاسة الشرفية للزمالك من مرتضى منصور | تفاصيل

يسعون لبطولات زائفة.. العدل والمصري الديمقراطي يجمدان نشاطهما بالحركة المدنية

حقيقة صفقة الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.. إبراهيم الدراوي يوضح

الاتحاد السكندري: مابولولو ثروة قومية ولن نفرط في خدماته

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نضارة وحيوية.. تعرف على فوائد الثلج للبشرة

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ