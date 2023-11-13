مدير تعليم الإسكندرية: يجب تفعيل مجموعات الدعم وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور

بحث الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مع مديري مدارس إدارة وسط التعليمية بكلية النصر للبنات، تفعيل مجموعات الدعم والأنشطة المدرسية والتربوية والتواصل الجيد مع أولياء الأمور، وذلك بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ورحاب جابر ومديري المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام ( رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات) والتعليم الفني بنوعياته (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج).

وأكّد مدير المديرية ضرورة تفعيل مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية وغلق بوابات المدرسة والتزام المعلمين بالإشراف اليومي.

وأوضح وكيل الوزارة أهمية العمل بروح الفريق وإعداد قادة جدد لخلق كوادر جديدة، وحُسن التواصل مع أولياء الأمور وتحديد ميعاد لمقابلتهم لإعادة جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع.

وأشار إلى أهمية تفعيل يوم النشاط وممارسة كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية ، مُشيرًا إلى أهمية دور المتابعة وتقويم الأداء في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.



ومن ناحية أخرى وعلى هامش الاجتماع شَهِد ( أبوزيد ) عروضًـا وطنية فنية وموسيقية متميزة واستعراضات عسكرية أداها طلاب وطالبات مدرسة كلية النصر للبنات على أنغام أغنيات ( أبويا وصاني ، تحيا مصر ، باسم الله الله أكبر ) ، وتزيّن الطلاب والطالبات بألوان علم مصر وبملابس قواتنا المسلحة والصاعقة المصرية .

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة سير العملية التعليمية والتواصل مع مديري المدارس لنقل وتبادل الخبرات.