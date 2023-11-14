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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كواليس إنقاذ 40 عاملا تحت أنقاض نفق.. أثارت إعجاب العالم

صدى البلد

تجري الآن عملية إنقاذ مثيرة للإعجاب في ولاية ”أوتاراخاند“ شمال الهند، حيث تستمر الجهود لإنقاذ 40 عاملاً عالقين داخل نفق نم انهيار جزء منه يوم الأحد الماضي، ويبلغ طول الجزء المنهار 4.5 كيلومتر، مما أدى إلى أن العديد من العمال ظلوا عالقين في الداخل.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، يعد النفق جزء من مشروع "تشردام" الذي أطلقته الحكومة لتحسين الاتصال في الولاية المعروفة بالظروف الجوية القاسية والانهيارات الأرضية المتكررة والثلوج المنهارة.

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عُين حوالي 150 فردًا من فرق الإنقاذ تابعة القوات الوطنية للاستجابة للكوارث والشرطة، ومنظمة الطرق للمساعدة في عملية الإنقاذ، وانتشرت آلات الحفر لإنشاء ممر آمن للعمال المحاصرين تحت النفق.

تقوم العملية بإزالة الأنقاض من النفق باستخدام حفارتين ومحرك ، وبالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها فرق الإنقاذ، فإنها تواصل العمل، ورغم أن العمال محاصرون منذ ساعات لكنهم بخير وطلبوا طعاما، وتم توفير الطعام والماء لهم عن طريق أنابيب.

الاحتلال الاسرائيلي الانهيارات الأرضية الظروف الجوية

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