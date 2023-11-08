الاحتلال الإسرائيلي: تدمير 130 فتحة نفق تابعة لحماس في غزة

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته عثرت ودمرت نحو 130 فتحة نفق في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية الشهر الماضي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعمل قوات الهندسة القتالية على تمهيد الطرق أمام القوات البرية للمناورة وتحديد مواقع وتدمير أصول حماس، بما في ذلك الأنفاق وقاذفات الصواريخ.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات اللواء 460 مع قوات الهندسة عثرت على عدد من مداخل الأنفاق بجوار هيكل به بطاريات سيارات، والتي يعتقد أنها متصلة بنظام تنقية الهواء في النفق.

وفي الوقت نفسه، سيطرت قوات لواء مشاة ناحال على معسكر تدريب تابع لحماس في شمال غزة.

ولفت إلى أن القوات عثرت على نقطة انطلاق داخل المخيم، حيث قام نشطاء حماس بتجهيز الأسلحة والطعام من أجل تنفيذ هجوم. كما تم العثور داخل المعسكر على عدة مداخل أنفاق.