عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي: تدمير 130 فتحة نفق تابعة لحماس في غزة

صدى البلد

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته عثرت ودمرت نحو 130 فتحة نفق في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية الشهر الماضي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعمل قوات الهندسة القتالية على تمهيد الطرق أمام القوات البرية للمناورة وتحديد مواقع وتدمير أصول حماس، بما في ذلك الأنفاق وقاذفات الصواريخ.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات اللواء 460 مع قوات الهندسة عثرت على عدد من مداخل الأنفاق بجوار هيكل به بطاريات سيارات، والتي يعتقد أنها متصلة بنظام تنقية الهواء في النفق.

وفي الوقت نفسه، سيطرت قوات لواء مشاة ناحال على معسكر تدريب تابع لحماس في شمال غزة.

ولفت إلى أن القوات عثرت على نقطة انطلاق داخل المخيم، حيث قام نشطاء حماس بتجهيز الأسلحة والطعام من أجل تنفيذ هجوم. كما تم العثور داخل المعسكر على عدة مداخل أنفاق.

جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء العملية البرية الاحتلال الاسرائيلي الصواريخ معسكر تدريب حماس غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

ترشيحاتنا

خطابات لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 .. تفاصيل

مـ جزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى ناصر

الهيئة الوطنية تكشف موعد إعلان أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية وبدء حملاتهم

مصر تواجه المخططات الإسرائيلية في سيناء .. وتجري اتصالات من أجل هدنة إنسانية في قطاع غزة

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تدك قوت الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

بعد قليل.. 12 سيارة إسعاف كويتية تعبر إلى غزة من معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 سنة صبرا.. أب فلسطيني يبكي أمام جثمان طفله الشهيد بغزة

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

فيديو

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ