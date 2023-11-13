الشباب والرياضة: الحملة القومية «شارك ٠٠ الكلمة كلمتك» تصل 14 محافظة

أفادت وزارة الشباب والرياضة،بأنها واصلت من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، للأسبوع الثالث على التوالي، تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في 14 محافظة هي : [ القليوبية ،سوهاج ،أسوان، القاهرة ،بنى سويف ،الإسكندرية ،قنا ،المنوفية ،دمياط ، الفيوم، جنوب سيناء ،المنيا ،البحيرة،الغربية].



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، بقيادة أشرف صبحي، على إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم، بجانب المساهمة في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع والتعريف بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية قدماً نحو الازدهار والتطور، وخدمة الوطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .



وذكرت الوزارة أن الحملة والتي تحمل شعار " شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " ، تقام بمشاركة نحو 3000 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية بالمحافظات سالفة الذكر.



وجاء مجمل الحديث حول اللقاءات الــ14 بالمحافظات سالفة الذكر ، بالتأكيد على أن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء القوة الناعمة بالجمهورية الجديدة، وتوجيه رسائل إيجابية للمشاركين بأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الادلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة.

وتطرقت اللقاءات أيضًا إلى أن المشاركة السياسية تعد ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، وأن التكاتف والتماسك والالتفاف حول قيادتنا السياسية من الأمور المهمة التي يجب أن نسعى إليها، وأهمية إثبات الذات في بناء الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد العزة والكرامة رغم أنف الحاقدين .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة ، تستهدف تنفيذ ١٦٢ لقاء حواريا بمحافظات الجمهورية ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

