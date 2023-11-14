أخبار الفن| ظهور صادم لـ إيساف رفقة زوجته.. وذكرى عيد ميلاد لبلبة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن إيساف و لبلبة :

ظهر الفنان إيساف ، بوزن زائد خلال ظهوره الاخير في احدى مقاطع الفيديدو على موقع الفيديوهات تيك توك.

كشفت النجمة عائشة بن أحمد تفاصيل ظهورها في حكاية" روحي فيك " بتيشيرت المناضلة الفلسطينية ليلى خالد .

تحدث أمجد أبو العلاء منتج فيلم وداعًا جوليا ، عن النجاح الكبير التي حققه الفيلم في مصر والسينمات المصرية .

يصادف اليوم الموافق 14 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة لبلبة، وهي ممثلة وفنانة استعراضية تألقت في الأعمال السينمائية منذ الصغر، بدأت مسيرتها الفنية وهي في الخامسة من عمرها، كما تنوعت أعمالها بين الكوميدي والدراما.