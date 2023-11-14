البيضاء بـ 65 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

سعر كيلو الدواجن البيضاء يسجل 65 جنيها.

سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء يسجل اليوم ما بين 60 إلى 62 جنيها.

سعر كيلو الدواجن البلدي يسجل 110 إلى 120 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الساسو يسجل ما بين 98 إلى 100 جنيه.

سعر كيلو البط البلدي يسجل اليوم 100 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض يسجل اليوم ما بين 25 إلى 26 جنيها.

سعر الكتكوت الساسو يسجل اليوم ما بين 20 إلى 21 جنيها.

سعر كيلو البانية يسجل اليوم ما بين 175 إلى 185 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يسجل 115 جنيها تسليم المزرعة، ويصل للمستهلك بـ 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يسجل 115 جنيها تسليم المزرعة، ويصل للمستهلك بـ 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يسجل 131 جنيها تسليم المزرعة، ويصل للمستهلك بـ 155 جنيها.