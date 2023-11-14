مباراتان مصيريتان.. إيطاليا في مأزق بتصفيات أمم أوروبا

يخوض المنتخب الإيطالي مباراتيه الأخيرتين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في 17 و20 الشهر الحالي من دون لاعب وسط يوفنتوس مانويل لوكاتيلي الذي انسحب من التشكيلة، وذلك وفق ما أعلن المدرب لوتشانو سباليتي الذي استدعى مدافع لاتسيو مانويل لاتساري.



وقال سباليتي خلتل المؤتمر الصحفي الذي عقده الإثنين: “عاد لوكاتيلي إلى فريقه، من دون أن يحدد نوع الإصابة التي لحقت بلاعب وسط يوفنتوس، صاحب 26 مباراة بألوان أبطال أوروبا حتى الآن”.

وانضم لوكاتيلي بالتالي إلى قائد ميلان دافيدي كالابريا، حارس نابولي أليكس ميريت ومدافع أتالانتا رافايل تولوي الذين اضطروا أيضاً للانسحاب من تشكيلة المنتخب بعد المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

وقرر سباليتي الإثنين الاستعانة بلاتساري (3 مباريات دولية) بضمه إلى تشكيلة وصل عددها الآن إلى 26 لاعباً بعدما كانت 29 الجمعة عند الكشف عنها.

وأفاد سباليتي أن لاعب الوسط جورجينيو، العائد الى المنتخب لأول مرة منذ يونيو، أصيب برأسه خلال مشاركته في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع فريقه أرسنال في الدوري الإنجليزي، و"علينا أن نكون حذرين، لكننا سنحتاج إليه".

وشرح سباليتي أسباب عودة لاعب خط الوسط البرازيلي الأصل (48 مباراة دولية، 5 أهداف)، بالقول "لم يتم استدعاؤه في سبتمبر وأكتوبر لأنه لم يلعب كثيراً مع ناديه، لكنه أعرب دائماً عن رغبته في التواجد مع هذه المجموعة والآن يلعب أكثر، وهو قائد أرسنال، هذه إشارات إيجابية جداً".

كما تطرق الى استدعاء نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا الإنجليزي الذي تم الاستماع إليه في التحقيق المتعلق بالمراهنات على مباريات كرة القدم من دون أن تتم معاقبته، خلافاً لساندرو تونالي ونيكولو فاجولي.

وأوضح سباليتي "لقد قال دائماً إنه يراهن على ما هو مسموح به (بوكر وبلاك جاك)، سألت الاتحاد عما إذا كان بإمكاني استدعائه وأعطوني الضوء الأخضر".

ويستضيف المنتخب الإيطالي الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، مقدونيا الشمالية في العاصمة روما في 17 الشهر الحالي، وبعدها بثلاثة أيام أوكرانيا في مدينة ليفركوزن الألمانية.

ويتوجب على إيطاليا التي تتأخر بفارق 6 نقاط عن انجلترا المتصدرة والضامنة بطاقتها الى النهائيات، حصد أربع نقاط في مباراتيها الأخيرتين من أجل الحصول على البطاقة الثانية في المجموعة، وإلا ستضطر لخوص ملحق دوري الأمم الأوروبية الذي يتأهل عنه ثلاثة منتخبات.