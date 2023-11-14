صافرات الانذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم قرب غلاف غزة

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات أول إنذار صاروخي هذا الصباح، في منطقة كيسوفيم بالقرب من غلاف غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، النار على شاب عند مدخل بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.

ويواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، منذ 7 أكتوبر الماضي في جرائم حرب ومجازر وحشية راح ضحيتها نحو 12 الف شخص.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن 13 شخصا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخانيونس.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن ٣ شهداء شقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.