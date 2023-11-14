استهداف قوات الاحتلال في مخيم نور بقنبلة محلية الصنع

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن عناصر المقاومة استهدفوا قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم نور شمس ‎بقنبلة محلية الصنع.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة أكد في وقت سابق من اليوم أن جيش الاحتلال يواصل حصار مستشفيات الشفاء والرنتيسي والعيون والنصر، وشهداء في منطقة الجلاء شمالي غزة جراء القصف الإسرائيلي.

كما قطع الاحتلال شارع صلاح الدين بحواجز إسمنتية ويدقق بهويات النازحين، قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات بحق النازحين من شمال غزة إلى جنوبها.

ويشار الي أن 13 شخصا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخانيونس.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن ٣ شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم وهم:أدهم سبتة، محمد ياسر درويش، قيس هيثم مصطفى، سامي ابو رميلة، مجدي حسن مصطفى، منصور محمود.