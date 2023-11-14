عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد كيف يعالج أطباء غزة المرضى دون كهرباء.. لحظات صعبة وبطولة كبيرة

أوضاع لا توصف في
أوضاع لا توصف في غزة

تزداد الأمور قتامة في غزة المحاصرة التي صارت خارج الخدمة تقريبا بكل مرافقها في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على أهلها دون رادع من المجتمع الدولي الداعم كليا للكيان الصهيوني.

وخرجت كل مستشفيات غزة تقريبا عن العمل في ظل انتهاء امدادات تشغيل المرافق.
ونشرت سكاي نيوز فيديو لأطباء في غزة  يقاومون ذلك بطرق بسيطة لإنقاذ الأبرياء.


واستعان أطباء غزة بمصابيح يدوية لإنارة غرف علاج المرضى والمصابين في مستشفى القدس حتى لا يتوقف عملهم على إنقاذ حياة الفلسطينيين في بطولة كبيرة.

 

يأتي ذلك فيما شهد محيط مستشفى القدس أمس إطلاق نار كثيفا، مع تواجد للآليات العسكرية الإسرائيلية.


وقال الهلال الأحمر إن طواقمه محاصرة مع المرضى والجرحى دون كهرباء ولا ماء ولا طعام.


وتستمر حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على غزة دون وقف إطلاق النار حتى الآن حيث يرفض الاحتلال الصهيوني ذلك.


وتستمر أوضاع آلاف الفلسطينيين العالقين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة من دون ماء ولا كهرباء منذ أيام، وفق ما ذكرت شبكة فرانس ٢٤.


وقال وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس يوسف أبو الريش الاثنين إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء. وأضاف "هناك ست وفيات أطفال خدج وتسع وفيات في قسم العناية المكثفة بسبب انقطاع الكهرباء".


وأشار الى أن عشرات الشهداء ومئات المصابين لا يمكن لأحد الوصول إليهم لأن سيارات الإسعاف متوقفة وتتعرّض لإطلاق نار وقذائف إذا تحركت خارج المستشفى".

وقال أبو الريش إن "كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة. مستشفى الرنتيسي تم تفريغه بالكامل من المرضى والكادر الطبي أمس بعد تهديدات من الجيش الإسرائيلي، ولا نعرف مصير بعض موظفين في المستشفى. الوضع خطير".
وتحدّث عن وضع مماثل لمستشفى الشفاء ومستشفى القدس في تل الهوى.

 

وأضاف "لا نستطيع الوصول الى عشرات النساء اللواتي سيولدن. تلقينا بلاغات عن حالات ولدت النساء فيها في الشارع أو البيوت من دون قابلات. القناصة يطلقون النار باتجاه اي شخص يتنقل من مبنى الى مبنى داخل المستشفى".

 

وأوضح "لا يوجد لدينا ماء للشرب ولا طعام ولا أي شيء للطواقم الطبية ولحوالى 20 ألف نازح داخل أسوار مستشفى الشفاء"، معتبرا أن إسرائيل "تحكم بالإعدام على كل من في داخل المستشفى".
 

إبادة احتلال الاحتلال الصهيوني إطلاق نار كثيف أطباء غزة الهلال الأحمر الصهيوني الشهداء العسكرية الإسرائيلية المجتمع الدولي انقطاع الكهرباء بسبب انقطاع الكهرباء خارج الخدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

موضوعات متعلقة

الموت يحاصرهم من كل مكان.. هكذا أصبح حال مستشفيات غزة بسبب حرب الإبادة

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى هوجو تشافيز للعيون في رام الله

قنوات عراقية تنشر صور أسيرة إسرائيلية قُبض عليها لتخابرها مع الموساد

أبو عبيدة: إسرائيل أحبطت مساعي قطرية لإطلاق سراح رهائن

بايدن: جهود لاستغلال الهدنة للتعامل مع الإفراج عن المحتجزين

فضيحة جديدة لجيش الاحتلال.. سترات مخادعة لا تحمي من المقاومة

بايدن يطالب لأول مرة بحماية المستشفيات في قطاع غزة

20 صاروخا للمقاومة تضرب مدن الساحل وتل أبيب الكبرى

ترشيحاتنا

حوار بالفيديو والصور.. رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لصدى البلد: الغذاء ليس سلاحًا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

فيلا المنصورية| حفلة من جرائم الخطف والسرقة بالإكراه

ميدو عن أزمة فتوح وصبحي والزناري: أندية مصر تعلمت الإدارة من الزمالك

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

القاهرة 26.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 نوفمير 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

فيديو

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ