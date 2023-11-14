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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: 41 مشروعاً باستثمارات 11 مليار جنيه في جنوب سيناء

خلال اللقاء
خلال اللقاء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً، أمس، لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التنموية المتنوعة، التى تنفذها جهات وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، والتنسيق بشأنها، موضحاً أن الوزارة وجهاتها التابعة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة لأهالينا بالمحافظة.

واستعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتياجات المحافظة فى المجالات المختلفة، سواء فى مجال الإسكان، وتنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وفى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المجالات، متوجها بالشكر لوزير الإسكان، ومسئولى الوزارة وجهاتها المختلفة لدعمهم المتواصل للمحافظة فى مختلف المجالات.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن عدد المشروعات التى يعمل بها الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، فى محافظة جنوب سيناء، خلال العام المالي الحالي 2023/2024، يبلغ 41 مشروعاً، بإجمالى استثمارات نحو 11 مليار جنيه، وفى مقدمة هذه المشروعات، تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، إضافة إلى مشروعات الإسكان البدوى، والتجمعات التنموية الجديدة، ومشروعات الطرق والمرافق والبنية الأساسية، والتنمية المتكاملة.

وأضاف وزير الإسكان: تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للوزارة، تنفيذ مشروعات المياه والصرف لأهالينا بجنوب سيناء، حيث يجرى تنفيذ 8 مشروعات لمياه الشرب، بخلاف 25 مشروعا تم تنفيذها، لخدمة عشرات الآلاف من المواطنين، كما يجرى تنفيذ مشروع للصرف الصحي، إضافة لـ10 مشروعات تم تنفيذها.

الأسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التجمعات التنموية الجديدة الهيئة القومية لمياه الشرب الجهاز المركزى للتعمير الدكتور عاصم الجزار

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