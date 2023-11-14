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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مصرع جندية أسيرة لدى المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، مصرع جندية كانت محتجزة في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أن لديهم مؤشرات على أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تحتجز رهائن أسفل مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سقوط شهداء في منطقة الجلاء شمالي غزة جراء القصف الإسرائيلي، بجانب ارتكابها لانتهاكات بحق النازحين من شمال غزة إلى جنوبها.

وبين المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له أن  الآليات العسكرية تواصل حصار مستشفيات الرنتيسي والعيون والنصر.

كما قطع الاحتلال شارع صلاح الدين بحواجز إسمنتية ويدقق بهويات النازحين.

ويشار الي أن  13 شخصا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخان يونس.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن  ٣ شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال  شبين من قرية  العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم .
 

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