عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم بلوموندو في دور العرض السعودية.. الخميس

صدى البلد

تستعد دور العرض السعودية لاستقبال فيلم “بلوموندو” بطولة الفنان حسن الرداد والمقرر عرضه يوم الخميس المقبل.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم حسن الرداد الجديد بلوموندو البرومو الدعائى الأول للفيلم .

شخصية حسن الرداد فى بلوموندو

وظهر الرداد فى الفيلم بشخصية بلوموندو وهي شخصية شاب جان لديه الكثير من المغامرات العاطفية مع بطلات الفيلم، ومنهم آيتن عامر وميرنا نور الدين وإنجي وجدان.


 أبطال فيلم بلوموندو

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

حسن الرداد في موسم الرياض 

يشارك حسن الرداد في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم "التلفزيون" تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، والتي تعود إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.

 

وتدور أحداث المسرحية حول طرد عبارة عن تلفزيون سحري، يصل لزوجين، ويجدان أنفسهما في داخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل بريموت كنترول، فما هو مصيرهما؟، وعند أي قناة سوف تقهم حياتهما؟، وهل يمكنهما العودة لحياتهما من جديد؟.

المملكة العربية السعودية انجي وجدان الفنان حسن الرداد هاجر أحمد حسن الرداد فيلم “بلوموندو” فيلم حسن الرداد الجديد بلوموندو فيلم حسن الرداد ميرنا نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: تنكيس الأمم المتحدة لأعلامها وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه

ضبط طالب بحلوان بعد انتشار فيديو يظهر استعراضه بسلاح أبيض أمام زملائه

وضع يده علي جسدها.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

عثروا عليه بالصدفة.. اكتشاف نادر لا يقدر بثمن في مقبرة مصرية

بمشاركة 11 دولة| مصر تستضيف البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

فيديو

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ