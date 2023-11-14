استقرار أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء استقراراً مع إحجام المستثمرين عن الشراء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي يمكن أن تقدم صورة أوضح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية اليوم، الثلاثاء 14 نوفمبر 20222، عند 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1949.50 دولار.



و استقرت أسعار الفضة عند 22.3 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 869.20 دولار، والبلاديوم 0.2 % إلى 983.89 دولار.

الذهب في مصر

وخلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بدأت أسعار الذهب بحالة استقرار على مستوى جميع الأعيرة، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,640 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,017

عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,766

عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640

عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,263

عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,760

عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,509

الأونصة بيع 93,122 شراء 93,833

الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,120

الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,017,143

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.