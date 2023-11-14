صندوق علاج الإدمان: افتتاح 6 مراكز جديدة قريبا

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن حملات الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية بدأت في عام 2017، ووصلت نسبة التعاطي إلى 12%.

وأضاف مدحت وهبة، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الصندوق أتاح خدمة خاصة لأولياء الأمور، حيث يمكن لأولياء الأمور الإبلاغ في حالة الشكوى من تعاطي أحد السائقين.



وشدد على أن وزيرة التضامن جددت الدعوة لأي سائق يتعاطى المخدرات من التواصل معنا، وعلاجه في سرية تامة وبالمجان، متابعا: أي سائق له الحق في العلاج ولن يتم فصله من عمله.



ولفت إلى أن هناك أكثر من 28 مركزا علاجيا داخل 17 محافظة، وسيتم افتتاح 6 مراكز علاجيه جديدة، خلال الفترة المقبلة.