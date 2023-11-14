وكالة ‎ستاندرد آند بورز تخفض توقعاتها لنمو ‎اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب

توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز انكماش اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الفلسطينيين.

وذكرت الوكالة أن الحرب قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2023.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتضخم عجز الميزانية إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.3%؛

وأشارت الوكالة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية والأمنية منذ اندلاع الحرب.

ولا تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز، التي أكدت تصنيف إسرائيل عند AA-، في الوقت الحالي أن يمتد القتال إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، لكنها حذرت من تباطؤ حاد في الاقتصاد في المستقبل.

وأشارت وكالة التصنيف إلى "انخفاض النشاط التجاري، وانخفاض الطلب من المستهلكين، وبيئة الاستثمار غير المؤكدة"، فضلاً عن الاستدعاء الهائل للاحتياط كأسباب للانكماش.