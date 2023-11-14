المؤبد للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة " الحشيش والهيروين" بدائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة ،في القضيه رقم ۱۰٦۱۲ / ۲۰۲۲ مركز طوخ، والمقيدة برقم ١١٨٦ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "ع. س. س" محبوس سائق قد أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار، كما أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتوصلت تحريات المباحث، أن المتهم حال خروجه من مسكنه لاستقلال السيارة تم ضبطه و بتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وكذا عثر بجيب الجلباب الآخر على عدد ٢ اثنين هاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة بداخلها عدد 10 عشرة قطع لجوهر الحشيش المخدر وكذا على الأسطوانة لجوهر الهيروين المخدر و كذا حقيبة بداخلها مبلغ مالي وقدره 32000 اثنان وثلاثون ألف جنيها.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالي هو من متحصلات اتجاره في المواد المخدرة والهواتف المحمولة لاستخدامها في تسهيل الاتصال بعملائه من تجار ومتعاطي المواد المخدرة والسيارة قيادته لاستخدامها في تنقلاته في توزيع وترويج المواد المخدرة.