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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: عثمان محمد علي قبل رحيله يوجه رسالة لـ محمد رمضان.. فرقة عالمية تقدم حفلا بالأهرامات وتتبرع لغزة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

 


شاهد ..برومو فيلم "أنف وثلاثة عيون" لـ ظافر العابدين

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” برومو فيلمها الجديد “ أنف وثلاثة عيون ” .

 

فرقة «شكون» فى الأهرامات 1 ديسمبر

تستعد فرقة “شكون” لتقديم حفل فى منطقة الأهرامات، يوم 1 ديسمبر المقبل، على أن يتم التبرع بجزء من أرباحها لصالح غزة.

الحفلة ستكون من ضمن أكثر من 20 حفلة ستقام  حول العالم لإطلاق الألبوم الجديد" مسرحية".

 

فداء الشندويلى يكشف حقيقة تدخل الأزهر الشريف فى سيناريو فيلم المنبر

كشف المؤلف فداء الشندويلى ، عن مدى تدخل الأزهر الشريف فى فيلمه الجديد "المنبر" وما هى النقاط التى تم اثارتها.

 

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قام مغنى الراب العالمى ريدفيل بعرض القضية الفلسطينية، وذلك خلال حفله فى مهرجان Camp Flog Gnaw لدعم فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.

وقام ريدفيل ، بعرض أسماء الأطفال الشهداء الذى راحوا ضحية الاعتداء الصهيوني الغاشم كما تم رفع علم فلسطين ، مؤكدا على أن فلسطين حرة.

 

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة إلهام شاهين والتى تعود إلى السينما من خلال أعمال جديدة ، كما حظي دورها ضمن أحدث حكاية الفريدو على إعجاب المشاهدين ، صدى البلد التقي بها ، لتكشف لنا كواليس هذه الأعمال ، ومشاريعها الفنية القادمة.

 

أول عمل بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد بمسرحية "التليفزيون"

بعد غياب لأكثر من عامين عن تقديم أعمال مسرحية أو تليفزيونية  فنية بسبب وفاة والديها، تعود الفنانة إيمي سمير غانم لجمهورها من خلال مسرحية جديدة تحمل “التليفزيون” تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

أذاع الإعلامي عمرو الليثي حلقة كانت قد سجلت منذ عدة أسابيع، كان قد سجلها مع الفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة القديرة سلوى عثمان.

ووجه خلال الحلقة الفنان عثمان محمد علي رسالة الى الفنان محمد رمضان قائلاً : يا محمد اللي أنت فيه ده ابتلاء من الله، ليرى هل تشكر أم تكفر، ولو شكرت، الشكر يكون أنك تعمل أعمال تخدم الوطن والشباب، الشباب اللي بيعتبروك مثل أعلى وقدوة، إحنا في عصر لازم نعيد ترتيب أوراقنا.

 

سلوى عثمان تستقبل العزاء في والدها .. اليوم

تستقبل الفنانة سلوى عثمان ، اليوم ، العزاء في والدها الفنان عثمان محمد علي ، بمسجد الشرطة بمنطقة زايد .

وكان قد شيع جثمان الراحل عثمان محمد علي ، أمس ، بمقابر الاسرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

 

 

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