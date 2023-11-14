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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول عمل بعد وفاة والديها.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد بمسرحية "التليفزيون"

مسرحية التليفزيون
مسرحية التليفزيون

بعد غياب لأكثر من عامين عن تقديم أعمال مسرحية أو تليفزيونية  فنية بسبب وفاة والديها، تعود الفنانة إيمي سمير غانم لجمهورها من خلال مسرحية جديدة تحمل “التليفزيون” تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وتشارك إيمي سمير غانم فى بطولة المسرحية بجانب زوجها الفنان حسن الرداد، ومن المقرر عرضها هذا الشهر ضمن فعاليات موسم الرياض.

قررت الشركة المنتجة لفيلم حسن الرداد الجديد "بلوموندو" طرحه يوم 15 نوفمبر الجاري، في مصر والوطن العربي، بعد تأجيل حوالي 3 أشهر بحسب موقع ET بالعربي. 

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يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

 

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

 

إيمي سمير غانم الفنانة إيمي سمير غانم الفنان حسن الرداد فاعليات موسم الرياض فيلم بلوموندو

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