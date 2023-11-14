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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: أنتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

إلهام شاهين
إلهام شاهين

 

إلهام شاهين : 

جسدت شخصيات مختلفة ومن الصعب البحث عن دور جديد

ولا أخشي الظهور بدون مكياج .. وقابلت مرضى زهايمر 

 

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة إلهام شاهين والتى تعود إلى السينما من خلال أعمال جديدة ، كما حظي دورها ضمن أحدث حكاية الفريدو على إعجاب المشاهدين ، صدى البلد التقي بها ، لتكشف لنا كواليس هذه الأعمال ، ومشاريعها الفنية القادمة.

الفنانة إلهام شاهين

فى البداية سألتها .. تعيشين حالة من النشاط السينمائي بالتزامن مع نجاح حكاية الفريدو ، فماذا عن تفاصيل الأفلام التى تعاقدت عليها ؟

بالفعل تعاقدت على عملين بشكل رسمي حتي الآن الأول هو فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركني فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف  ، كما اواصل حالياً التحضير لفيلم آخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الأبطال المشاركين لي فى بطولة العمل وأتعاون فيه مع المخرج خالد الحجر.

الفنانة إلهام شاهين

أعود معك إلى آخر أعمالك وهو حكاية الفريدو ، والتى حظت على إعجاب المشاهدين ، كيف كانت ردود الأفعال بالنسبة لك ؟ 

ردود الأفعال التي تصلني حتي الآن أسعدتني للغاية ، ولأول مرة يحدث إجماع على دور قدمته سواء من الأشخاص الذين يحبوني  أو الأشخاص الذين لا يتفقون مع مواقفي أو آرائي  ، فقد وجدت حالة من الإجماع على الدور الذى لعبته في المسلسل ، وفى الحقيقة أنه من أكثر الأعمال التي جاءتني عنها ردود أفعال ،  في الأيام الأولي من عرض العمل، لم أكن أستطيع النوم سبب ردي على الأشخاص الذين يعرفوني بشكل شخصي و يهنؤوني على الدور ، كما أن زملائي من الفنانين حرصوا جميعاُ على تهنئتي ، وأوجه لهم الشكر من خلال هذا اللقاء على كلماتهم وإشاداتهم  التي رفعت من روحي المعنوية .

الفنانة إلهام شاهين

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أنت من الفنانات القلائل اللاتي لا يظهرن بدون مكياج فى أعمالهن الفنية، ولكن ظهرتي بدون مكياج في حكاية الفريدو ألم تترددي ؟

إطلاقاَ ، وهذه ليست المرة الأولي التي أظهر فيها بدون مكياج في عمل فني ، فقد استعنت  في حكاية الفريدو بكل شيء من الممكن أن يمنحني " عجز " في هذا الدور  ، وهذا الأمر كان ملائما للشخصية ، فقد اقترحت بنفسي هذا الشكل للشخصية  بعد قراءتي لها ، وساعدتني  في ذلك الاستايلست الخاصة بالعمل  شقيقتي إيناس شاهين .

الفنانة إلهام شاهين

هل قابلتي أشخاصا يعانون من مرض الزهايمر قبل تجسيدك شخصية  “سوسو”  ضمن أحداث العمل ؟

بالفعل جلست مع أشخاص يعانون من مرض أل زهايمر بالفعل ، ولكن  ليس قبل العمل مباشرة، و  لا أستطيع الكشف عن هويتهم ، إلا أنهم كانوا بمثابة مخزون لي أثناء تقديم  تلك الشخصية ، بالإضافة إلى السيناريو وخيال الممثل.

الفنانة إلهام شاهين

بعد المشوار الفني الطويل والشخصيات العديدة التى قدمتيها على الشاشة ، هل أصبح من الصعب الموافقة على سيناريو جديد ؟

بلا شك ، فاختيار أعمالي الفنية حاليا لم يصبح سهلا، وذلك لأنني أبحث عن دور فني لم أقدمه من قبل، وهو ما تحقق في ألفريدو الذى لم يقدم من قبل من أي زميلة على الشاشة قبل ذلك ، فقد قدمت أغلب أنواع الأدوار، وأصبح من الصعب إيجاد دور لم أقدمه من قبل، فأنا لا أحب تكرار نفسي، وهذا ما يجعلني أبتعد لفترات طويلة، لأن ما يعرض عليَّ يكون مشابها لدور سبق أن قدمته، حتى إن كان جيدا. 

إلهام شاهين المخرج خالد الحجر الفنانة رانيا يوسف الفنانة إلهام شاهين رانيا يوسف

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إلهام شاهين: أنتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

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