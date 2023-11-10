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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حدث بالفعل.. حكاية كاملة تتصدر الأعلى مشاهدة في مصر

ايه سماحة
ايه سماحة

تمكنت حكاية “كاملة” التي تعد إحدي حكايات مسلسل “حدث بالفعل” من التواجد ضمن قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر عبر منصة جوي، بعد طرحها يوم الثلاثاء الماضي . 

 

واحتلت حكاية كاملة المركز الاول ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر متفوقة علي كل من حكاية لو بعد حين ، وفيلم بعد الشر من بطولة علي ربيع . 

 

حكاية كاملة بطولة آية سماحة وشاهين وتامر فرج وبسنت حاتم، ضيوف الشرف: أحمد فهيم وأحمد عبدالحميد وعمر جانز إنتاج حاتم سمعان ومن تأليف فادي النجار وإخراج وائل فرج.

تجتمع فيها دينا الشربيني وشيرين رضا .. لو بعد حين تتصدر المشاهدة

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حكايات مسلسل حدث بالفعل


ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل" في حكاياته الأخرى عددا من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

وتدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.

كاملة تامر فرج حكاية كاملة حكاية لو بعد حين حدث بالفعل غادة عبد الرازق فادي النجار فيلم بعد الشر

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