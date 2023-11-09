إلهام شاهين: أؤيد مسلسلات الحلقات القصيرة.. ويجب ان نترك للكاتب الحرية

أكدت الفنانة إلهام شاهين انها تؤيد وجود الاعمال التي تعتمد علي الحلقات القصيرة ، التي انتشرت خلال الفترة الماضية .

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـصدي البلد : أنا مع تلك النوعية من الأعمال فهذا العمل فقد شاركت خلال الفترة الماضية في مسلسل الفريدو ، والذي تدور أحداثه في إطار 10 حلقة ، والعمل السابق الذي شاركت في بطولته كان بطلوع الروح وتكون من 15 حلقة ، وما سبقهما كان حكاية من مسلسل “ زي القمر ” وكانت 7 حلقات .

وأضافت إلهام شاهين : حاليا لست وجود المسلسلات المحددة مسبقاً بـ 30 حلقة لأنه الكاتب يضطر لوضع خطوط فرعية لمليء عدد الحلقات ، فيجب ان نترك للكاتب الحرية في كتابة عدد الحلقات حسب أحساسه ، حتي ولو ظهر العمل في أكثر من 30 حلقة .

إلهام شاهين والسينما

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي، بعد أن تعاقدت على فيلمين من المقرر أن تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم “فيتو”، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف.

كما تواصل حالياً التحضير لفيلم آخر بعنوان “الحب كله”، ويتم ترشيح باقي الأبطال المشاركين لها فى بطولة العمل.