إلهام شاهين : لم أستطع النوم بسبب الفريدو

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بردود الافعال التي وصلتها حول حكاية الفريدو، والتي تعد أولي حكايات مسلسل 55 مشكلة حب .

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد: ردود الأفعال التي تصلني حتي الان أسعدتني للغاية ، ولأول مرة يحدث أجماع على دور قدمته سواء من الأشخاص الذين يحبوني أو الأشخاص الذين لا يتفقون مع مواقفي أو ارائي ، فقد وجدت حالة من الاجماع على الدور الذى لعبته في المسلسل ، وفى الحقيقة انه من أكثر الاعمال التي جاءتني عنها ردود أفعال.

وأضافت إلهام شاهين: في الأيام الأولي من عرض العمل، لم أكن أستطع النوم سبب ردي على الأشخاص الذين يعرفوني بشكل شخصي و يهنؤوني على الدور ، كما ان زملائي من الفنانين خرصوا جميعاُ على تهنئتي ، وأوجه لهم الشكر من خلال هذا اللقاء على كلماتهم واشاداتهم التي رفعت من روحي المعنوية

حكاية “ ألفريد” التي قدمها عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

إلهام شاهين والسينما :

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة .

حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف .

كما تواصل حالياً التحضير الى فيلم أخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الابطال المشاركين لها فى بطولة العمل .