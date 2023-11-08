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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: جسدت شخصيات مختلفة ومن الصعب البحث عن دور جديد| خاص

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن اختيار عمل فني جديد في الوقت الراهن أصبح أمرا غير سهل، نظرا لأنها تبحث عن الدور الجديد الذي تطل به على المشاهدين. 

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “اختيار أعمالي الفنية حاليا لم يصبح سهلا، وذلك لأنني أبحث عن دور فني لم أقدمه من قبل، وهو ما تحقق في ألفريدو الذى لم يقدم من قبل زميلة على الشاشة قبل ذلك”.  

 

وأضافت: “قدمت أغلب أنواع الأدوار، وأصبح من الصعب إيجاد دور لم أقدمه من قبل، فأنا لا أحب تكرار نفسي، وهذا ما يجعلني أبتعد لفترات طويلة، لأن ما يعرض عليَّ يكون مشابها لدور سبق أن قدمته، حتى إن كان جيدا”. 

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إلهام شاهين والسينما  

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي، بعد أن تعاقدت على فيلمين من المقرر أن تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم “فيتو”، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف.

كما تواصل حالياً التحضير لفيلم آخر بعنوان “الحب كله”، ويتم ترشيح باقي الأبطال المشاركين لها فى بطولة العمل.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين الفنانة رانيا يوسف مشيرة إسماعيل ياسر سامى

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