فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قام مغنى الراب العالمى ريدفيل بعرض القضية الفلسطينية، وذلك خلال حفله فى مهرجان Camp Flog Gnaw لدعم فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.

وقام ريدفيل ، بعرض أسماء الأطفال الشهداء الذى راحوا ضحية الاعتداء الصهيوني الغاشم كما تم رفع علم فلسطين ، مؤكدا على أن فلسطين حرة.

وقال ريدفيل : هذه قائمة فلسطينيين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.. لم يعيش أي أحد من تلك القائمة لسن الـ4، إذا كنت إنسان، ستتفق معي وأنا أقول هذا، إنه ليس أمرًا معقدًا، فلا تدع أحدًا يقول لك هذه".

وهتف ريدفيل، خلال الحفل قائلا فلسطين حرة.

نجوم يتبرعون

مع تزايد الجهود جمعية لدعم فلسطين في أزمة الحرب على قطاع غزة، حرص عدد من نجوم الفن على إعلاء قيم الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني ومن بينهم أحمد عز حيث علم صدى البلد أنه تبرع بهدية سفر موسم الرياض للهلال الأحمر لصالح أهالى فلسطين، والهدية ساعة تبلغ قيمتها 750 ألف دولار أي نحو 35 مليون جنيه مصري.

حرص الفنان أحمد عز ، على دعم القضية الفلسطينية وشعبها، بعد أن تفاقمت أزمتهم أثناء الفترة الحالية على يد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: إنما يحدث لهم من قصف وقتل ضد الإنسانية.

ووجه أحمد عز، رسالة للقيادة المصرية، من خلال "صدى البلد"، قائلا: أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ جميع القرارات التي تصب فى مصلحة الوطن والحفاظ عليه، واحتضان القضية الفلسطينية والمنطقة العربية كاملة، وتجنب تماما الدخول فى الحروب التى تستمر لسنوات طويلة، وأن الشعب الفلسطيني أشقائنا، ونحن معهم إلى الأبد".

وأضاف أحمد عز: "أنا عندي ثقة فى الجيش المصري، الأول دائما في حماية مصر والوطن العربي جميعا، فى كل الأوقات، وأنا دايما تحت أمر بلدي".

حرص مطرب الراب الشهير ويجز علي تخصيص جزء من أرباح جولته الغنائية المقبلة لدعم أهل غزة.

ونشر ويجز عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام: بينما تنفطر قلوبنا على اخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات.

واستكمل ويجز: وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وجميع المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي.

كما نشر ويجز مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء مشاركته فى مظاهرة بأمريكا ضد الاحتلال الإسرائيلى والمجازر التى يرتكبها ضد فلسطين.

وقال ويجز خلال الفيديو : "نحن الآن في أمريكا وهذه المظاهرة لأن اليهود الذين يعيشون في نيويورك يخرجون ويقولون إنهم يرفضون المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إنهم قادمون لتبرئة أسمائهم أنا سعيد وسعيد، وأتمنى أن يتفوق الناس".