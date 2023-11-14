فرقة «شكون» فى الأهرامات 1 ديسمبر

تستعد فرقة “شكون” لتقديم حفل فى منطقة الأهرامات، يوم 1 ديسمبر المقبل، على أن يتم التبرع بجزء من أرباحها لصالح غزة.

الحفلة ستكون من ضمن أكثر من 20 حفلة ستقام حول العالم لإطلاق الألبوم الجديد" مسرحية".

فرقة “شكون” فرقة عالمية تتكون من أمين من سوريا وثوربن من ألمانيا، حيث يتم المزج بين المزيكا الشرقية والإلكترونية.

من جانب آخر، حرص مطرب الراب الشهير ويجز على تخصيص جزء من أرباح جولته الغنائية المقبلة لدعم أهل غزة.

ونشر ويجز عبر صفحته الخاصة على موقع “إنستجرام”: “بينما تنفطر قلوبنا على إخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات”.

واستكمل ويجز: “وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وجميع المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي”.

كما نشر ويجز مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” أثناء مشاركته فى مظاهرة بأمريكا ضد الاحتلال الإسرائيلى والمجازر التى يرتكبها ضد فلسطين.

وقال ويجز خلال الفيديو: "نحن الآن في أمريكا وهذه المظاهرة لأن اليهود الذين يعيشون في نيويورك يخرجون ويقولون إنهم يرفضون المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، إنهم قادمون لتبرئة أسمائهم أنا سعيد وسعيد، وأتمنى أن يتفوق الناس".