خلال زيارة مجلس النقابة.. الصحفيين بالإسكندرية تعلن التضامن مع الشعب الفلسطيني

قام مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ رزق الطرابيشي، اليوم الثلاثاء، بزيارة السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين وذلك في مقر القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية.

وأكد وفد مجلس النقابة، على دعم وتضامن نقابة الصحفيين وجموع صحفيي مصر للقضية الفلسطينية العادلة، مقدمين واجب العزاء في شهداء الشعب العربي الفلسطيني المناضل.

ضم وفد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية الأستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين والأستاذ شوكت سعد وكيل النقابة، وشيرين العقاد عضو المجلس، وهدى الساعاتي أمين الصندوق.

واستمع وفد مجلس الصحفيين من السفير رأفت بدران آخر المستجدات في الحرب على غزة، مطالبا بوقف إطلاق النار الفوري.

وثمن الحضور الموقف الرسمي والشعبي للدولة المصرية تجاه الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل في غزة برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير، لسكان قطاع غزة وأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والمتسق مع ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، والمناصر دائما للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ حتى تمام زوال الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدوا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة لحماية المدنيين، بلا قيد أو شرط وضمان تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وعدم منعها من الجانب الإسرائيلي.

وشدد الحضور على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال تجاه المدنيين الأبرياء فى قطاع عزة وهو الحد الأدنى من المطالب.