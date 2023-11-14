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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، في مقر شركة مصر للغزل والنسيج وفدا رفيع المستوى من جمعية رجال الأعمال الأفارقة وعدد من السفراء الأفريقين في مستهل زيارتهم لمحافظة الغربية.

ياتي ذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة التي تدعم خطة التنمية في المحافظة وتأتي الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين محافظة الغربية ودول أفريقيا، وتمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها لدعم وتنمية التبادل التجاري.

 

قال محافظ الغربية إن الهدف من زيارة الوفد الأفريقي لمحافظة الغربية اليوم جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن الوفد سيقوم بزيارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعددا من مصانع الغزل والنسيج الخاصة بالمحلة الكبرى، فضلا عن تفقد معرض من قلب الدلتا إلى كل افريقيا (صنع في الغربية) بالمنطقة اللوجستية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج ، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب.

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لدكتور طارق رحمي لمشروعات التنموية طارق رحمي محافظ الغربية شركة مصر للغزل شركة مصر للغزل والنسيج

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