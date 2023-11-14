عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكاية كنيسة القديس برفيريوس التي دمرتها اسرائيل في غزة

كنيسة القديس برفيريوس
كنيسة القديس برفيريوس

تعتبر كنيسة القديس برفيريوس، التي دمرها الاحتلال الاسرائيل، خلال الأيام الماضية في مدينة غزة، وبالتحديد في حي الزيتون، أقدم كنيسة في المدينة، وإحدى المواقع الأثرية الهامة في غزة، وسميت الكنيسة نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها، قبر القديس موجود في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.

 

تاريخ كنيسة القديس برفيريوس

يعود تاريخ البناء الأصلي لكنيسة القديس برفيريوس إلى عام 407 م فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة، البناء الحديث قام به الصليبيون في خمسينيات أو ستينيات القرن الحادي عشر وأهدوها للقديس برفيريوس، وتُظهر السجلات من القرن الخامس عشر أن تكريس الكنيسة كان أيضًا بمثابة شهادة للسيدة العذراء، تم تجديد الكنيسة في العام 1856 لكنها تحتوي بعض الأفاريز والقواعد التي تعود إلى الفترة الصليبية، وتعتبر الكنيسة الأصلية ثالث أقدم كنيسة في العالم.

 

كنيسة برفيريوس ملجأ الفلسطينين من القصف الاسرائيلي

 

وتعرضت كنيسة بروفيرويس،  يوم 19 أكتوبر الماضي، لعملية قصف من الكياني الصهوني، أدى إلى تدميرها، وإحداث اتلافات عديدة بها، وتأثرت بتدمير كلي لمبنى مجلس وكلاء الكنيسة مع أضرار جسيمة لقاعة الصلوات الرئيسية واستشهاد أكثر من 20 شهيد من العائلات المسيحية التى لجأت للاحتماء بها هربًا من القصف الإسرائيلى.

وفي عام 2014، فر حوالي 2000 فلسطيني من القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 70 فلسطينيًا ولجأوا إلى مجمع كنيسة القديس برفيريوس، وفي أثناء التفجيرات، كانت العائلات تنام في أروقة وغرف الكنيسة والمباني المجاورة، وكما كانت تُقدم لهم أيضًا الوجبات والرعاية الطبية.

وفي 2023 استُخدِم مجمع الكنيسة مرة أخرى كملجأ من القصف الإسرائيلي خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023، حيث تعرضت الكنيسة في التاسع عشر من أكتوبر عام 2023 للقصف بعد عملية طوفان الأقصى بـ 14 يوماً التي قامت بها حركة حماس على إسرائيل، ففي مساء التاسع عشر من أكتوبر تعرضت الكنيسة للقَصف من قِبل طائرات إسرائيلة بعد مُطالبات من الجانب الإسرائيلي من بطريركية الروم الارثوذكسية في القدس لإخلاء هذه المؤسسات من المدنيين وقالت البرطريركية: "نحن مصممين على مواصلة أداء واجبنا الديني والأخلاقي بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وقد قال الجيش الإسرائيلي: "إن حماس تتعمد وضع قواعدها في مناطق مدنية وتستخدم سكان قطاع غزة كدروع بشرية"، وقد أدى القصف إلى تدمير جزء من مبنى الكنيسة بالإضافة إلى عدد من القتلى والجرحى.

كنيسة القديس برفيريوس الاحتلال الإسرائيل غزة القصف الإسرائيلي المواقع الاثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

ترشيحاتنا

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

82 شهيدا وانقطاع الكهرباء.. مجمع الشفاء الطبي يتحول إلى مقبرة في غزة

دعاء الحفظ من الحسد والعين.. 8 كلمات لا يقدر عليها إنس ولا جان

بايدن: أتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا

اليونيسيف تحذر من مرض خطير بدأ يظهر على أطفال قطاع غزة

خصم 5% على الوحدات السكنية بمشروع صن كابيتال .. "عربية للتنمية والتطوير العقاري" تحتفل بذكرى تدشينها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

احترس.. عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان

محام فرنسي يبادر بحشد زملاء المهنة من كافة القارات لـ محاكمة إسرائيل

فيديو

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ