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رئيس التحرير
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أخبار البلد

حصول باحث مصري علي براءة اختراع أمريكية لنجاحه في إنتاج مركب كيميائي جديد

صدى البلد

منح الدكتور محمد الشاروني الباحث بمعهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية علي براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع  بالولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح الدكتور محمود قمحاوي مدير معهد أمراض النباتات حصول الدكتور محمد الشاروني الباحث بالمعهد علي براءة اختراع دولية من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية برقم دولى "US011805773B1, Egypt" تحت عنوان: 
Nanocomposite including water-soluble nano-polymer and mesoporous silica nanoparticles encapsulated with azole derivatives".

وقد تم منح هذة البراءة وذلك لنجاحه  في إنتاج وتوظيف مركب كيميائي ينتج لأول مرة عالميا للعمل تحت نظام نانو متري محكم  آمن وذكي داخل أنسجة  النبات للعمل كمضاد فطري عالي الفعالية بأقل تركيزات يتم تحريرها بطريقة ذكية داخل الخلية النباتية المصابة فقط وذللك عند التعرف بروتينات المسبب المرضي.

وقد تم تجربة هذا المركب على نطاق واسع  لعدة أعوام تحت ظروف مناخية مختلفة وأوضحت نتائجه كفاءة عالية في مكافحة عدد من الأمراض النباتية الهامة من أهمها أمراض الذبول  الفيوزرامي لعدد من محاصيل الخضر،  اعفان الجزور ، العفن الرمادي للطماطم والفراولة مما يعزز من استخدامه  بشكل آمن وفعال فى برامج المكافحة المختلفة وبالتالى يقلل من أى خسائر فادحة للحاصلات الزراعية المصرية.

يذكر أن مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الامريكى  الذى تم منح الباحث براءة الأختراع منه هو أكبر مكتب براءات اختراع بالعالم، حيث يخضع المتقدم اليه لنيل اى براءة منه  لعدد من التقييمات العلمية طوال مراحل التقييم وذلك على أيدى  نخبة من العلماء المتخصصين من جامعات عالمية  فى كل نقطة من فروع العلوم التى تناولتها موضوع البراءة وذلك قبل الموافقة على منح المتقدم براءة الأختراع.

معهد امراض النباتات الدكتور محمد الشاروني مركز البحوث الزراعية براءة اختراع الولايات المتحدة الامريكية

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