ردا على بايدن .. نتنياهو يوجه رسالة إلى أهالي الأسرى في قطاع غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه منذ بداية الحرب على غزة، تعمل إسرائيل وتبذل جهود بشكل متواصل على تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

أضاف نتنياهو ردا على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن: الضغوط متزايدة منذ بداية العملية البرية إذا كان هناك أي شيء ملموس يمكن الإبلاغ عنه - فسنفعله".

قال الرئيس الأمريكي، اليوم، إنه يعتقد أن عملية إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ستحدث.

وأضاف بايدن، في تصريحات صحفية: “أعتقد أن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة سيحدث.. لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل.. لقد كنت أتحدث مع الأشخاص المعنيين كل يوم”.

وتابع الرئيس الأمريكي موجها حديثه للرهائن: “اصمدوا.. نحن قادمون”.