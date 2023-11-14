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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل في ورطة.. المقاومة الفلسطينية تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة بقطاع غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

عرضت قناة “العربية”، تقريرًا عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، في ضوء الاشتباكات القوية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة في الفترة الراهنة.

المقاومة الفلسطينية تواصل دفاعها عن أراضيها  

وجاء في تقرير قناة العربية، أنه جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة 4 آخرين بخروج خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وهو ما رفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 47 قتيل، منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي. 

وأضاف التقرير، أنه وفقا لبيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم قتل جنديين يوم الاثنين خلال القتال في قطاع غزة. 

وأفاد بأن قوات جيش الاحتلال المتوغلة في غزة تخوض اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع في حرب مدمرة تشنها لليوم الـ 39 على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، فيما قتلت حماس 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 242 من بينهم عسكريون.

جيش الاحتلال صاروخ مضاد للدروع قطاع غزة المقاومة الفلسطينية قناة العربية

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