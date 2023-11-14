محكمة روسية تفرض غرامة على جوجل لفشلها في تخزين البيانات الشخصية لمستخدميها

فرضت محكمة روسية غرامة على شركة جوجل لعدم قيامها بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها في البلاد، حيث يعد الحُكم هو الأحدث في سلسلة من العقوبات المالية المفروضة على جوجل وسط التوترات بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا.

وبحسب موقع Euronews فإن محكمة في موسكو قضت بغرامة قدرها 15 مليون روبل على شركة جوجل، حوالي 154 ألف يورو، بعد أن رفضت جوجل مراراً وتكراراً تخزين بيانات شخصية عن مواطنين روس في روسيا.

وسبق أن تم تغريم جوجل بنفس التهم في شهر أغسطس 2021 ويونيو 2022 بموجب قانون روسي يلزم الكيانات الأجنبية بتوطين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس.

كما أُمرت جوجل بدفع غرامة قدرها 3 ملايين روبل في أغسطس الماضي، لعدم قيامها بحذف المعلومات الكاذبة المزعومة حول الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت الشركة إنها أعلنت إفلاسها في روسيا بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي، ما جعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين والموردين.