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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصادر رسمية : رئيس الشاباك يبحث بالقاهرة مع مسئولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى

علم مصر - أرشيفية
علم مصر - أرشيفية

كشفت مصادر رسمية لقناة لقاهرة الإخبارية، أن رئيس الشباك الإسرائيلي، بحث مع مسئوولين مصريين في القاهرة، تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، كما بحث ملف المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

 

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مباحثات رئيس الشاباك مع مسؤوليين مصريين

وكما اوضحت المصادر الرسمية للقاهرة الإخبارية أن رئيس الشاباك يصل إلى القاهرة ويجرى مباحثات مع مسؤولين مصريين.

 

وفي سياق متصل أعلنت الفصائل الفلسطينية، مقتل 7 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شمال غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

كما قالت الفصائل الفلسطينية:"هاجمنا ناقلة جند ودبابة للاحتلال في محور شمال غزة بقذائف الياسين 105".

 

وأكدت الفصائل الفلسطينية قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

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