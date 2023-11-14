مصادر رسمية : رئيس الشاباك يبحث بالقاهرة مع مسئولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى

كشفت مصادر رسمية لقناة لقاهرة الإخبارية، أن رئيس الشباك الإسرائيلي، بحث مع مسئوولين مصريين في القاهرة، تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، كما بحث ملف المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

مباحثات رئيس الشاباك مع مسؤوليين مصريين

وكما اوضحت المصادر الرسمية للقاهرة الإخبارية أن رئيس الشاباك يصل إلى القاهرة ويجرى مباحثات مع مسؤولين مصريين.

وفي سياق متصل أعلنت الفصائل الفلسطينية، مقتل 7 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شمال غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

كما قالت الفصائل الفلسطينية:"هاجمنا ناقلة جند ودبابة للاحتلال في محور شمال غزة بقذائف الياسين 105".

وأكدت الفصائل الفلسطينية قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.