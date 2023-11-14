خرجت عن الخدمة.. إعلان كارثي من الأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام لـ الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن جميع المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد.

وأعلنت مديرية الصحة في غزة، أن كل المرافق الصحية خرجت عن العمل إلا واحدا وهو المستشفى المعمداني الذي يعمل الآن شمالاً.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ثلثي المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة، توقفت عن العمل، جراء العدوان الإسرائيلي ونقص الوقود.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد 202 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب إصابة أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.