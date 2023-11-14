فلسطين.. الصحة : كل مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل إلا واحد

أعلنت مديرية الصحة في غزة ان كل المرافق الصحية خرجت عن العمل إلا واحد وهو المستشفى المعمداني الذي يعمل الآن شمالاً.

وذكر مدير الصحة في قطاع غزة منير البرش ان العاملين دفنوا عشرات الجثث في ساحة مستشفى الشفاء اليوم الثلاثاء.

وأكد منير البرش في تصريحات إعلامية أن منظمة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية لم تعد تقدم خدمات أبداً، معتبرا أن المنظمات الأممية رضخت لإسرائيل وخرجت من القطاع.



كذلك أوضح أن تصريحات إسرائيل عن نقل حاضنات أطفال إلى غزة "دعائية".

وأعلن ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء الحرب إلى نحو 12 ألف قتيل وأكثر من 30 ألف جريح في غزة منذ بداية الحرب.

