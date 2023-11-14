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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن تصفية 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية عسكرية في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، قـ.تل 9 جنود وتدمير 22 آلية عسكرية إسرائيلية بمحاور التوغل في قطاع غزة.

 

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية كليا أو جزئيا بمحاور التوغل في قطاع غزة”.

 

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

غزة حماس المقاومة الفلسطينية

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