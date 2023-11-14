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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا أعلم.. منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يتهرب من سؤال عن أوكرانيا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا يعرف ما إذا كانت أوكرانيا لديها فرصة للفوز في الصراع، مشددا على أن واجبه هو دعم ذلك.

وأوضح بوريل في حديثه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، عد سؤاله عما إذا كان يشارك رأي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بأن وضع الحرب في حالة جمود وأن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة جديدة من الاتحاد الأوربي: "القائد الأعلى للجيش الأوكراني يعرف الوضع أفضل مني بكثير، ولن أناقش معه الوضع في ساحة المعركة، إنه يعرف، وإذا قال ما قاله، فأنا سأفعل ذلك". 

وأضاف بوريل: "لست أنا من سيفكر فيما إذا كان على حق أم لا، وواجبي وعملي هو دعمه، ولست أنا من يقاتل، ولسنا نحن اي الاتحاد الأوروبي من نقاتل، بل الأوكرانيون".

وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إن الحرب في أوكرانيا تنتقل إلى مرحلة الاستنزاف.

وأضاف زالوجني خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أن الحرب تدخل الآن مرحلة جديدة، يسميها الجيش الحرب "الاستنزافية"، وهي مرحلة القتال الساكن والمرهق، كما في الحرب العالمية الأولى، على النقيض من حرب المناورة.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستفيد روسيا وتسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني سيحتاج إلى قدرات وتكنولوجيا عسكرية رئيسية جديدة.

وتابع أنه يجب أن يبني الجيش الأوكراني احتياطاته ويوسع فئة المواطنين الذين يمكن استدعاؤهم للتدريب أو التعبئة، حيث إن قدرة أوكرانيا على إعداد الاحتياطيات على أراضيها محدودة.

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