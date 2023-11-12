قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن المخابرات البريطانية اختارت القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، كبديل للرئيس الحالي لأوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة “Dialogue Works” على منصة يوتيوب: ”تدرك المخابرات البريطانية أن فوائد الفكاهي الصغير زيلينسكي قد ولت، وأنهم بحاجة إلى شخص مثل زالوجني للعب دور أكثر أهمية".

ولفت إلي أنه “سمح لأجهزة المخابرات الأجنبية بإيجاد بديل للزعيم الأوكراني، حيث تبين أن الصراع مع روسيا كان فشلا بالنسبة لهم، ويرفض زيلينسكي الذهاب إلى أي مفاوضات مع موسكو”.

وقال جونسون، “إنهم يأملون أن يتمكن زالوجني من أن يصبح بديلا مناسبا وأن يتنازل مع القيادة الروسية في المستقبل”.

ولخص جونسون:" لقد أوضحوا لـ زيلينسكي أن وقته قد انتهى".