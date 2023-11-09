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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة تهدد كييف.. خلاف كبير بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني بعد اعترفات صادمة

زالوجني وزيلينسكي
زالوجني وزيلينسكي

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الخميس، بأن كييف تحاول تهدئة الصراع بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، والذي نشأ على خلفية اعتراف الأخير بالجمود في الصراع مع روسيا.

وأوضحت “بلومبرج”، أن “مساعدي الرئيس الأوكراني حاولوا تهدئة الخلافات التي نشأت بين الزعيم السياسي للبلاد وقائدها العسكري الأعلى بعد أن حذر الجنرال من الجمود في ساحة المعركة”.

وأضافت أن زالوجني، الذي نادرا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام، موثوق به من قبل السكان أكثر من زيلينسكي، لذلك يهدد هذا الصراع بجعل الزعيم الأوكراني أكثر ضعفا سياسيا.

في الأسبوع الماضي، قال زالوجني في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست إن القوات المسلحة الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، و «على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق».

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واعترف بأنه فشل في إظهار الوتيرة المثيرة للإعجاب لتقدم القوات التي كانت متوقعة منه في الغرب.

في وقت لاحق، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن عدم موافقته على كلمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.

كييف زيلينسكي الرئيس الأوكراني زالوجني روسيا

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