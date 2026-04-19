لتهريب أسلحة إلى السودان.. القبض على الإيرانية شميم مافي في أمريكا

أفادت تقارير إعلامية باعتقال مكتب الـFBI للإيرانية شميم مافي ، بعد ضبط مخزن مُجهّز يحتوي على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة (الدرونز)، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب ما أعلنه مكتب الـFBI ؛ فقد تم توقيفها في مطار لوس أنجلوس، حيث كانت تستعد لإرسال هذه الشحنة إلى السودان قبل سفرها إلى تركيا.

وتواجه مافي اتهامات بالتوسط في صفقات لبيع طائرات مسيّرة، وقنابل، وفتائل تفجير، إلى جانب ملايين الطلقات من الذخيرة.

ووفق القوانين الأمريكية ؛ في حال إدانتها، قد تواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي.