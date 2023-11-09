وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة حتى 14 فبراير 2024، وفقا للوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.

وتم نشر الوثائق ذات الصلة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، وتم وضع علامة على كلا العملين على أنهما مُدرجان بتوقيع زيلينسكي.

وأمس، أيد البرلمان الأوكراني قوانين تمديد التعبئة والأحكام العرفية في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وفي وقت سابق، قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن تصرفات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يمكن أن تؤدي إلى انقلاب عسكري.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على منصة “يوتيوب”: "بدأ زيلينسكي في إقالة الجنرالات وكبار العسكريين… أعتقد أن هذا هو الطريق إلى الانقلاب. قد تقول القوات المسلحة الأوكرانية في مرحلة ما: انتظر لحظة، لن نسمح لهذا المهرج بإرسالنا إلى بلادنا".

وأوضح أنهم “في أوكرانيا يدركون أنهم لم يعودوا في دائرة الضوء من قبل واشنطن”.

كما لفت جونسون الانتباه إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان بعيدًا جدًا عن الواقع، وأنكر الوضع الصعب على خط المواجهة.