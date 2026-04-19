كاتس: الجيش تلقى تعليمات باستخدام قوته الكاملة في لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر باستخدام "كل قوته" في لبنان حتى في ظل وقف إطلاق النار الحالي.

وقال كاتس -في تصريحات أوردتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"- إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنا أمرنا الجيش بالتصرف بمنتهى القوة سواء كان برًا أو جوًا حتى خلال وقف إطلاق النار الراهن وذلك لحماية جنودنا في لبنان من أي تهديد".

وأضاف أن الجيش تلقى تعليمات أيضًا بإزالة المنازل في القرى الواقعة على خط المواجهة بالقرب من الحدود، التي كانت بمثابة مواقع لحزب الله مما يشكل تهديد للمجتمعات الإسرائيلية في هذه المنطقة".